Болгарія готує військову допомогу для України: все є на складах

Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України. Як передає БГНЕС, про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, а також висловив незгоду з позицією президента країни Румена Радєва, який виступав проти надання військової підтримки Україні.

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Тагарєв не став уточнювати, що саме увійде до нового пакету допомоги. Він сказав, що за обсягом буде надано приблизно таку ж допомогу, як і минулого разу, і новий пакет відповідатиме запитам України та можливостям Болгарії.

Він наголосив, що Болгарія надає допомогу безпосередньо зі своїх складів – деяким "речам" по 30-40 років, але все це у справному стані.

Коментуючи вчорашню заяву Радєва про те, що для Болгарії "було б помилкою" приєднатися до ініціативи ЄС із закупівлі боєприпасів для України, міністр оборони країни сказав, що не розуміє логіки цієї тези.

"Йдеться про інвестиції, європейські інвестиції, розширення потужностей і модернізацію нашої оборонної промисловості, поки ми не втратили можливість, тому що комісар Тьєррі Бретон спочатку приїхав до Болгарії, але потім він поїхав до інших країн, а ми сказали, що нам це не потрібно", – сказав міністр.

ДОВІДКА. Болгарія – парламентська республіка, де позиції президента Радєва, відомого проросійськими висловлюваннями, та уряду можуть бути різними.

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