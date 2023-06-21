Болгарія готує військову допомогу для України: все є на складах
Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України. Як передає БГНЕС, про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, а також висловив незгоду з позицією президента країни Румена Радєва, який виступав проти надання військової підтримки Україні.
Тагарєв не став уточнювати, що саме увійде до нового пакету допомоги. Він сказав, що за обсягом буде надано приблизно таку ж допомогу, як і минулого разу, і новий пакет відповідатиме запитам України та можливостям Болгарії.
Він наголосив, що Болгарія надає допомогу безпосередньо зі своїх складів – деяким "речам" по 30-40 років, але все це у справному стані.
Коментуючи вчорашню заяву Радєва про те, що для Болгарії "було б помилкою" приєднатися до ініціативи ЄС із закупівлі боєприпасів для України, міністр оборони країни сказав, що не розуміє логіки цієї тези.
"Йдеться про інвестиції, європейські інвестиції, розширення потужностей і модернізацію нашої оборонної промисловості, поки ми не втратили можливість, тому що комісар Тьєррі Бретон спочатку приїхав до Болгарії, але потім він поїхав до інших країн, а ми сказали, що нам це не потрібно", – сказав міністр.
- 3 листопада 2022 року болгарські депутати вирішили, що Болгарія має направити зброю в Україну та посилити власну обороноздатність.
- 9 грудня парламент Болгарії затвердив перший із початку повномасштабної війни пакет військової допомоги Україні.
- За даними Euractiv, Болгарія за рік через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд. NYT повідомляє, що Болгарія поновила виробництво снарядів радянського зразка для України.
- 9 лютого 2023-го проросійський президент Болгарії порівняв постачання зброї ЗСУ з "гасінням пожежі бензином".
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