RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Болгарія готує військову допомогу для України: все є на складах

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 20:59
Болгарія готує військову допомогу для України: все є на складах - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України. Як передає БГНЕС, про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, а також висловив незгоду з позицією президента країни Румена Радєва, який виступав проти надання військової підтримки Україні.

Тагарєв не став уточнювати, що саме увійде до нового пакету допомоги. Він сказав, що за обсягом буде надано приблизно таку ж допомогу, як і минулого разу, і новий пакет відповідатиме запитам України та можливостям Болгарії.

Він наголосив, що Болгарія надає допомогу безпосередньо зі своїх складів – деяким "речам" по 30-40 років, але все це у справному стані.

Коментуючи вчорашню заяву Радєва про те, що для Болгарії "було б помилкою" приєднатися до ініціативи ЄС із закупівлі боєприпасів для України, міністр оборони країни сказав, що не розуміє логіки цієї тези.

"Йдеться про інвестиції, європейські інвестиції, розширення потужностей і модернізацію нашої оборонної промисловості, поки ми не втратили можливість, тому що комісар Тьєррі Бретон спочатку приїхав до Болгарії, але потім він поїхав до інших країн, а ми сказали, що нам це не потрібно", – сказав міністр.

ДОВІДКА. Болгарія – парламентська республіка, де позиції президента Радєва, відомого проросійськими висловлюваннями, та уряду можуть бути різними.

Читайте також: Історія таємної допомоги попри все. Як Болгарія рятувала Україну у вирішальні місяці – Welt

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогаболгаріяРумен РадєвТодор Тагарєв
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 