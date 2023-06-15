Болгарія хоче приєднатися до ініціативи ЄС з боєприпасів для України – Politico

Болгарія хоче приєднатися до коаліції європейських країн щодо постачання боєприпасів Україні. Про це заявив новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов в інтерв'ю Politico.

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За словами Тагарьова, його країна сподівається посилити підтримку дій ЄС щодо постачання Україні боєприпасів, необхідних для продовження боротьби з військами країни-агресора Росії.

Країни ЄС у травні 2023 року завершили угоду з постачання Україні 1 мільйона 155-міліметрових снарядів та ракет до березня наступного року. Вони погодили план закупівлі боєприпасів для України на 2 млрд євро.

Європейське оборонне агентство (EDA) запустило проєкт для держав-членів зі спільної закупівлі боєприпасів. Болгарія була досі однією з двох країн ЄС (друга – нейтральна Ірландія), які не приєдналися до схеми EDA.

"Ми дуже чітко націлені на те, щоб приєднатися до цієї коаліції, – сказав Тагарьов. – Думаю, ми зможемо забезпечити частину необхідних боєприпасів для України".

Він уточнив, що політичне рішення Болгарії щодо цього питання ще не ухвалене.

"Політичного рішення не було, але ми, безумовно, докладемо зусиль, і я вірю, що ми знайдемо спосіб", – сказав болгарський міністр.

Як зазначається, перевага формального приєднання Софії до коаліції полягає в тому, що Болгарія з радянських часів традиційно спеціалізувалася на виробництві стрілецької зброї, легких озброєнь та боєприпасів.

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