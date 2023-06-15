Болгария хочет присоединиться к инициативе ЕС по боеприпасам для Украины – Politico

Болгария хочет присоединиться к коалиции европейских стран по поставкам боеприпасов Украине. Об этом заявил новый министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью Politico.

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По словам Тагарева, его страна надеется усилить поддержку действий ЕС по поставке Украине боеприпасов, необходимых для продолжения борьбы с войсками страны-агрессора России.

Страны ЕС в мае 2023 года завершили сделку по поставке Украине 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов и ракет до марта следующего года. Они согласовали план закупок боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.

Европейское оборонное агентство (EDA) запустило проект для государств-членов по совместной закупке боеприпасов. До сих пор Болгария была одной из двух стран ЕС (вторая – нейтральная Ирландия), которые не присоединились к схеме EDA.

"Мы очень четко нацелены на то, чтобы присоединиться к этой коалиции, – сказал Тагарев. – Думаю, мы сможем обеспечить часть необходимых боеприпасов для Украины".

Он уточнил, что политическое решение Болгарии по этому вопросу еще не принято.

"Политического решения не было, но мы, безусловно, приложим усилия, и я верю, что мы найдем способ" – сказал болгарский министр.

Как отмечается, преимущество формального присоединения Софии к коалиции заключается в том, что Болгария с советских времен традиционно специализировалась на производстве стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов.

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