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Боеприпасы для Украины: Европа резко ускоряет военное производство – фон дер Ляйен

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 14:48
Боеприпасы для Украины: Европа резко ускоряет военное производство – фон дер Ляйен - Фото
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель (Фото - EPA)

Союзники переходят к новому уровню поддержки Украины, которая обороняется от агрессии России – Еврокомиссия одобрила предложение о срочном наращивании производства боеприпасов в Европе. Об этом сказано в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.  

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Президент Еврокомиссии заявила, что "Европа усиливает поддержку" оборонных возможностей Украины и переводит ее на новый уровень. Если раньше государства-члены ЕС передавали Украине боеприпасы из имеющихся у них запасов, а затем совместно закупали боеприпасы для передачи ВСУ, то теперь Евросоюз приступает к наращиванию и ускорению собственного промышленного производства боеприпасов.

"Украина героически сопротивляется жестокому российскому захватчику. Мы выполняем свое обещание поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется", – сказано в заявлении фон дер Ляйен.

В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что она одобрила и передала для утверждения законодателям ЕС специальный регламент, который предусматривает поддержку увеличения промышленного производства боеприпасов и ракет компаниями Евросоюза, включая комплектующие. 

Финансовая поддержка из фонда размеров в 500 млн евро будет предоставляться в виде грантов на увеличение производственных мощностей и устранение выявленных узких мест. 

Еврокомиссия рассчитывает, что европейские законодатели срочно рассмотрят и "еще до лета" утвердят эти предложения. 

2 мая сообщалось со ссылкой на европейского комиссара по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретона, что Еврокомиссия выработала план по увеличению производства боеприпасов до 1 млн штук в год, и что 500 млн евро для этого уже выделены из бюджета ЕС.

  • 8 марта 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.
  • 20 марта ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины на €2 млрд.

Читайте также: План ЕС по боеприпасам для Украины предусматривает закупку 1 млн снарядов – премьер Эстонии

Сергій Бережний
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