Евросоюз увеличит производство снарядов до 1 млн в год

Еврокомиссия 3 мая представит план по увеличению производства боеприпасов до 1 млн в год. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на европейского комиссара по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретона.

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По словам Бретона, этот план "беспрецендентен" и направлен на наращивание европейской обороноспособности.

Он говорит, что европейская оборонная промышленность должна перейти в режим военной экономики, чтобы удовлетворить потребности Украины и стран ЕС в безопасности.

"Сегодня европейская промышленность не достаточно масштабна для того, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и наших стран-членов. Но у нее есть потенциал для этого", – сказал Бретон.

Он убежден, что в течение 12 месяцев Европа сможет увеличить производство боеприпасов до 1 млн. На это планируют выделить 500 млн евро из бюджета ЕС, и еще аналогичную сумму предоставят страны-члены блока.

"Чтобы поддержать Украину в очень краткосрочной перспективе, мы должны продолжать снабжать ее из наших запасов. Но нам также нужно изменить приоритеты текущего производства и направить его в Украину как приоритет", – сказал Бретон.

8 марта 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

20 марта ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины на €2 млрд.

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Мілана Головань

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