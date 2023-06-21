Болгария готовит военную помощь для Украины: все есть на складах

Болгария готовит новый пакет военной помощи для Украины. Как передает БГНЕС, об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, а также выразил несогласие с позицией президента страны Румена Радева, который выступал против оказания военной поддержки Украине.

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Тагарев не стал уточнять, что именно войдет в новый пакет помощи. Он сказал, что по объему будет оказана примерно такая же помощь, как и в прошлый раз, и новый пакет будет соответствовать запросам Украины и возможностям Болгарии.

Он подчеркнул, что Болгария предоставляет помощь непосредственно со своих складов – некоторым "вещам" по 30-40 лет, но все это в исправном состоянии.

Комментируя вчерашнее заявление Радева о том, что для Болгарии "было бы ошибкой" присоединиться к инициативе ЕС по закупке боеприпасов для Украины, министр обороны страны сказал, что не понимает логики этого тезиса.

"Речь идет об инвестициях, европейских инвестициях, в расширение мощностей и модернизацию нашей оборонной промышленности, пока мы не потеряли возможность, потому что комиссар Тьерри Бретон сначала приехал в Болгарию, но потом он поехал в другие страны, а мы сказали, что нам это не нужно", – сказал министр.

СПРАВКА. Болгария – парламентская республика, где позиции президента Радева, известного пророссийскими высказываниями, и правительства могут быть разными.

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