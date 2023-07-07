Чехія дає ЗСУ штурмові вертольоти та авіасимулятор для навчання льотчиків F-16 в Україні

Чехія безоплатно передасть Повітряним силам ЗСУ штурмові вертольоти, боєприпаси, а також підключається до програми навчання льотчиків на винищувачах F-16 та дає Силам оборони авіасимулятор, щоб авіатори проходили певний курс в Україні. Про це на брифінгу у Празі повідомив чеський прем'єр Петр Фіала.

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"Сьогодні я підтвердив пану президенту [Володимиру Зеленському], що Чехія дарує штурмові вертольоти, у наступні місяці – ще 100 000 амуніції для великокаліберної зброї", – сказав Фіала.

У Повітряних сил Чехії на озброєнні є ударні вертольоти Мі-24В та Мі-35 (всього 17 одиниць, з яких декілька вже передані ЗСУ). Крім них, є багатоцільові Мі-171Ш (усього 16, на службі 15), Мі-17 (шість одиниць в тренувальному центрі, а також 28 – у військах, з них п'ять на службі), Мі-8 (усього 18, на службі з них три), а також Mi-2 (40 одиниць) і PZL W-3 Sokół.

12 одиниць Мі-24Д чехи вже передали Україні.

Союзник не уточнив, про які боєприпаси йдеться. За час великої війни, зазначив прем'єр країни, вони передали ЗСУ до 700 одиниць важкої техніки та понад чотири мільйони одиниць боєприпасів.

Крім цього, додав він, офіційна Прага допоможе підготувати "спеціалістів" на F-16 та передасть Україні авіасимулятор для тренувань льотчиків.

Днями стало відомо, що Румунія має намір створити центр навчання пілотів F-16 для НАТО та України. У Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібні чотири ескадрильї (48 одиниць) F-16.

6 липня 2023 року у Болгарії Зеленський та місцевий прем'єр Денков підписали спільну декларацію: Болгарія стала 22-ю державою, яка підтримала членство України в НАТО.

Зеленський планує 7 липня зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі.

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