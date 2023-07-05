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Британія почне готувати до 20 льотчиків ЗСУ лише у серпні

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05.07.2023, 18:21
Британія почне готувати до 20 льотчиків ЗСУ лише у серпні - Фото
Винищувач F-16 (Фото: EPA)

Лондон розпочне навчання двох десятків українських льотчиків у серпні 2023 року. Про це повідомив міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі, повідомляє пресслужба британського парламенту.

На запитання британського депутата Люка Полларда про те, скількох українських пілотів ЗСУ підготували у Британії з лютого 2022 року, Гіппі відповів: "У серпні Велика Британія розпочне базову підготовку до 20 українських пілотів".

Раніше глава МЗС Кулеба заявляв про зміщення графіку навчань українських льотчиків на винищувачах F-16, через що, ймовірно, буде зміщено й дату передання Україні винищувачів. Початково союзники обіцяли, що тренування стартують у червні 2023-го – у такому разі Україна могла б отримати авіацію у перші місяці 2024-го.

  • 1 липня Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшою передачею ЗСУ авіації, оскільки досі немає навіть графіків навчальних місій.

Читайте також: F-16 не допоможуть ЗСУ у цьому наступі: потрібен час на навчання та логістику — адмірал НАТО

Оксана Житнюк
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британіянавчанняВелика БританіяДжеймс ГіппіF-16
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