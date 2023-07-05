UA EN
UA EN
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия начнет готовить до 20 летчиков ВСУ только в августе

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 18:21
Британия начнет готовить до 20 летчиков ВСУ только в августе - Фото
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Лондон начнет обучение двух десятков украинских летчиков в августе 2023 года. Об этом сообщил министр Вооруженных сил в Министерстве обороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает пресс-служба британского парламента.

На вопрос британского депутата Люка Полларда о том, скольких украинских пилотов ВСУ подготовили в Британии с февраля 2022 года, Хиппи ответил: "В августе Великобритания начнет базовую подготовку до 20 украинских пилотов".

Ранее глава МИД Кулеба заявлял о смещении графика учений украинских летчиков на истребителях F-16, из-за чего, вероятно, будет смещена и дата передачи Украине истребителей. Изначально союзники обещали, что тренировки стартуют в июне 2023-го – в таком случае Украина могла бы получить авиацию в первые месяцы 2024-го.

  • 1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопрос с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, так как до сих пор нет даже графиков обучающих миссий.

Читайте также: F-16 не помогут ВСУ в этом наступлении: нужно время на обучение и логистику — адмирал НАТО

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобританиябританияученияf-16Джеймс Хиппи
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 