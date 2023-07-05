Британия начнет готовить до 20 летчиков ВСУ только в августе

Лондон начнет обучение двух десятков украинских летчиков в августе 2023 года. Об этом сообщил министр Вооруженных сил в Министерстве обороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает пресс-служба британского парламента.

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На вопрос британского депутата Люка Полларда о том, скольких украинских пилотов ВСУ подготовили в Британии с февраля 2022 года, Хиппи ответил: "В августе Великобритания начнет базовую подготовку до 20 украинских пилотов".

Ранее глава МИД Кулеба заявлял о смещении графика учений украинских летчиков на истребителях F-16, из-за чего, вероятно, будет смещена и дата передачи Украине истребителей. Изначально союзники обещали, что тренировки стартуют в июне 2023-го – в таком случае Украина могла бы получить авиацию в первые месяцы 2024-го.

1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопрос с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, так как до сих пор нет даже графиков обучающих миссий.

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