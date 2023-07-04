Наступление. ВСУ не получат истребители до его окончания — глава военного комитета НАТО

Украина не получит западную авиацию до окончания наступления ее Вооруженных Сил. Об этом сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью каналу LBC.

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По его словам, обсуждения передачи западных истребителей важно, однако они не помогут наступлению ВСУ в краткосрочной перспективе.

"Обучение этих пилотов, обучение техников, обеспечение наличия логистической организации, которая действительно может поддерживать эти самолеты, будут невозможны для этого контрнаступления", — сказал Бауэр.

Он отметил, что нельзя смешивать дискуссии о наступлении с передачей авиации Украине.

На вопрос о том, сможет ли Украина выиграть войну без западных истребителей, адмирал сказал, что ВСУ имеют преимущество из-за западных вооружений, лучшей подготовки и более высокой мотивации.

"Преодолеть эти барьеры непросто, это непростая работа. Я думаю, что они могут быть успешными, абсолютно, но это займет время. А когда они продвинутся вперед и заберут больше территории, им придется брать системы ПВО и защищать то, что они только что завоевали", — резюмировал он.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужны четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об обучении, поставках и инфраструктуре для самолетов.

1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопрос с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, так как до сих пор нет графиков обучающих миссий.

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