Наступление. ВСУ не получат истребители до его окончания — глава военного комитета НАТО
Украина не получит западную авиацию до окончания наступления ее Вооруженных Сил. Об этом сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью каналу LBC.
"Обучение этих пилотов, обучение техников, обеспечение наличия логистической организации, которая действительно может поддерживать эти самолеты, будут невозможны для этого контрнаступления", — сказал Бауэр.
Он отметил, что нельзя смешивать дискуссии о наступлении с передачей авиации Украине.
На вопрос о том, сможет ли Украина выиграть войну без западных истребителей, адмирал сказал, что ВСУ имеют преимущество из-за западных вооружений, лучшей подготовки и более высокой мотивации.
"Преодолеть эти барьеры непросто, это непростая работа. Я думаю, что они могут быть успешными, абсолютно, но это займет время. А когда они продвинутся вперед и заберут больше территории, им придется брать системы ПВО и защищать то, что они только что завоевали", — резюмировал он.
- В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужны четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.
- 1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об обучении, поставках и инфраструктуре для самолетов.
- 1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопрос с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, так как до сих пор нет графиков обучающих миссий.
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