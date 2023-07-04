Наступ. ЗСУ не отримають винищувачі до його закінчення — голова військового комітету НАТО

Україна не отримає західну авіацію до закінчення наступу її Збройних Сил. Про це повідомив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю LBC.

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За його словами, обговорення передання західних винищувачів є важливим, проте вони не допоможуть наступу ЗСУ у короткостроковій перспективі.

"Навчання цих пілотів, навчання техніків, забезпечення наявності логістичної організації, яка справді може підтримувати ці літаки, будуть неможливими для цього контрнаступу", — сказав Бауер.

Він зазначив, що не можна змішувати дискусії щодо наступу з переданням авіації Україні.

На запитання про те, чи зможе Україна виграти війну без західних винищувачів, адмірал сказав, що ЗСУ мають перевагу через західні озброєння, кращу підготовку та вищу мотивацію.

"Подолати ці бар'єри непросто, це непроста робота. Я думаю, що вони можуть бути успішними, абсолютно, але це займе час. А коли вони просунуться вперед і заберуть більше території, їм доведеться брати системи ППО та захищати те, що вони щойно завоювали", — резюмував він.

У Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.

1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.

1 липня Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, адже досі немає графіків навчальних місій.

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