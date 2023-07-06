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Зеленський вже у Празі: його зустрів президент Чехії Павел – відео видео

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 21:32
Відео: Офіс президента
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Після неанонсованого візиту до Болгарії президент Володимир Зеленський прибув до Праги, де його вже зустрів чеський лідер Петр Павел. Трансляцію зустрічі веде пресслужба Офісу президента.

Під час офіційної церемонії зустрічі двох лідерів лунав гімн України.

Раніше Зеленський анонсував, що у Празі проведе переговори з президентом Петром Павелом, прем'єр-міністром Петром Фіалою, главами Сенату та Палати депутатів парламенту.

Також повідомлялося, що Зеленський планує 7 липня зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Стамбулі.

  • У Болгарії Зеленський та прем'єр Денков підписали спільну декларацію: Болгарія стала 22-ю державою, яка підтримала членство України в НАТО.
Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийчехіяПрагапетр павел
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