Після неанонсованого візиту до Болгарії президент Володимир Зеленський прибув до Праги, де його вже зустрів чеський лідер Петр Павел. Трансляцію зустрічі веде пресслужба Офісу президента.

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Під час офіційної церемонії зустрічі двох лідерів лунав гімн України.

Раніше Зеленський анонсував, що у Празі проведе переговори з президентом Петром Павелом, прем'єр-міністром Петром Фіалою, главами Сенату та Палати депутатів парламенту.

Також повідомлялося, що Зеленський планує 7 липня зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Стамбулі.

У Болгарії Зеленський та прем'єр Денков підписали спільну декларацію: Болгарія стала 22-ю державою, яка підтримала членство України в НАТО.

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