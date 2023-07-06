После неанонсированного визита в Болгарию президент Владимир Зеленский прибыл в Прагу, где его уже встретил чешский лидер Петр Павел. Трансляцию встречи ведет пресс-служба Офиса президента.

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Во время официальной церемонии встречи двух лидеров звучал гимн Украины.

Ранее Зеленский анонсировал, что в Праге проведет переговоры с Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами Сената и Палаты депутатов парламента.

Также сообщалось, что Зеленский планирует 7 июля встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

В Болгарии Зеленский и премьер Денков подписали совместную декларацию: Болгария стала 22-м государством, которое поддержало членство Украины в НАТО.

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