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Зеленский уже в Праге: его встретил президент Чехии Павел – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 21:32
Видео: Офис президента
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После неанонсированного визита в Болгарию президент Владимир Зеленский прибыл в Прагу, где его уже встретил чешский лидер Петр Павел. Трансляцию встречи ведет пресс-служба Офиса президента.

Во время официальной церемонии встречи двух лидеров звучал гимн Украины.

Ранее Зеленский анонсировал, что в Праге проведет переговоры с Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами Сената и Палаты депутатов парламента.

Также сообщалось, что Зеленский планирует 7 июля встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

  • В Болгарии Зеленский и премьер Денков подписали совместную декларацию: Болгария стала 22-м государством, которое поддержало членство Украины в НАТО.
Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийчехияПетр Павелпрага
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