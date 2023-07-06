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Зеленский из Болгарии едет в Прагу – обсуждать военную помощь и вступление в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 20:38
Зеленский из Болгарии едет в Прагу – обсуждать военную помощь и вступление в НАТО - Фото
Петр Павел и Владимир Зеленский (фото – Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из Болгарии едет в Прагу для переговоров с руководством Чехии.  

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"Дальше – Прага. Проведу предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаревой Адамовой", – написал президент в Telegram.

Он также сообщил, что центральными темами переговоров будут оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины, Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг Запорожской АЭС, реализация формулы мира и послевоенное восстановление Украины.

6 июля Зеленский прибыл в Болгарию с официальным визитом, в ходе которого обсуждал оборонную поддержку, интеграцию Украины с Евросоюзом и НАТО.

Также сообщалось, что Зеленский планирует 7 июля встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

  • 10 мая 2023 года чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия передаст Украине два советских зенитно-ракетных комплекса "Куб" с "относительно большим" количеством ракет.
  • 20 июня глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены руководства Кремля.
Сергей Бережной
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