Зеленский из Болгарии едет в Прагу – обсуждать военную помощь и вступление в НАТО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из Болгарии едет в Прагу для переговоров с руководством Чехии.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Дальше – Прага. Проведу предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаревой Адамовой", – написал президент в Telegram.

Он также сообщил, что центральными темами переговоров будут оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины, Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг Запорожской АЭС, реализация формулы мира и послевоенное восстановление Украины.

6 июля Зеленский прибыл в Болгарию с официальным визитом, в ходе которого обсуждал оборонную поддержку, интеграцию Украины с Евросоюзом и НАТО.

Также сообщалось, что Зеленский планирует 7 июля встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

10 мая 2023 года чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия передаст Украине два советских зенитно-ракетных комплекса "Куб" с "относительно большим" количеством ракет.

20 июня глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены руководства Кремля.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.