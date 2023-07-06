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Зеленский завтра встретится в Турции с Эрдоганом, обсудят зерновую инициативу – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 16:40
Зеленский завтра встретится в Турции с Эрдоганом, обсудят зерновую инициативу – Bloomberg - Фото
Владимир Зеленский и Эрдоган (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский планирует 6 июля встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как на условиях анонимности сообщили агентству официальные лица, ожидается, что Эрдоган встретится с Зеленским в связи с приближением срока возобновления соглашения по Черноморской зерновой инициативе.

Срок действия соглашение истекает 17 июля, и Кремль регулярно заявляет, что не видит оснований для его продления. Турция и Украина, напротив, заинтересованы в продлении соглашения. 

4 июля постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что каждый раз перед продлением Черноморского зернового соглашения Россия начинает "нагнетать до градуса войны" тему обеспечения продовольствием людей по всему миру. 

СПРАВКА. 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение о безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции. Россия заключила с Турцией и ООН собственное аналогичное соглашение. С тех пор сделка несколько раз продлевалась, в последний раз она была продлена на два месяца 18 мая 2023 года.
Сергей Бережной
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