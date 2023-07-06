Зеленский завтра встретится в Турции с Эрдоганом, обсудят зерновую инициативу – Bloomberg
Президент Владимир Зеленский планирует 6 июля встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Об этом сообщает Bloomberg.
Как на условиях анонимности сообщили агентству официальные лица, ожидается, что Эрдоган встретится с Зеленским в связи с приближением срока возобновления соглашения по Черноморской зерновой инициативе.
Срок действия соглашение истекает 17 июля, и Кремль регулярно заявляет, что не видит оснований для его продления. Турция и Украина, напротив, заинтересованы в продлении соглашения.
4 июля постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что каждый раз перед продлением Черноморского зернового соглашения Россия начинает "нагнетать до градуса войны" тему обеспечения продовольствием людей по всему миру.
- По данным ООН, в мае экспорт по зерновому коридору сократился вдвое – прошло всего 33 судна.
- Ущерб, нанесенный Украине из-за простоя кораблей в очередях зернового коридора, в Украинской зерновой ассоциации оценили более чем в $1 млрд.
- Россия не дает возобновить нормальную работу зернового коридора. Показатель экспорта остается ниже среднего.
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