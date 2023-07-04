Россия "нагнетает до градуса войны" тему зернового соглашения – постпред Британии в ООН

Каждый раз перед продлением Черноморского зернового соглашения Россия начинает "нагнетать до градуса войны" тему обеспечения продовольствием людей по всему миру, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд. Об этом сообщает Anadolu.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На пресс-конференции в ООН постпред Великобритании сказала, что Россия запускает пропагандистскую кампанию для нагнетания враждебности каждый раз, когда подходит время продления Черноморского зернового соглашения.

Вудворд не уверена, что в следующий раз зерновую инициативу удастся продлить. Срок действия соглашения истекает 18 июля.

"Я не уверена в продлении соглашения. Я не знаю, как это учитывается в расчетах России, но я знаю, что ООН делает все возможное, и мы (Великобритания. – Ред.) тоже сделаем все возможное", — сказала она.

На вопрос об обещании России бесплатно снабжать зерном страны Африки, Вудворд сказала, что "вообще не принимает это обещание за чистую монету".

Великобритания становится временным председателем Совбеза ООН и намерена использовать это председательство, "чтобы высветить правду о военных преступлениях России и еще раз призвать Россию прекратить войну", сказала Вудворд.

Она также заявила, что Россия злоупотребляет своим положением в Совете Безопасности и отметила, что Британия будет действовать в координации с другими государствами-членами Совбеза.

СПРАВКА. 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение о безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции. Россия заключила с Турцией и ООН собственное аналогичное соглашение. С тех пор сделка несколько раз продлевалась, в последний раз она была продлена на два месяца 18 мая 2023 года.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.