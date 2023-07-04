Росія "нагнітає до градуса війни" тему зернової угоди – постпред Британії в ООН
Щоразу перед продовженням Чорноморської зернової угоди Росія починає "нагнітати до градуса війни" тему забезпечення продовольством людей у всьому світі, заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд. Про це повідомляє Anadolu.
На пресконференції в ООН постпред Великої Британії сказала, що Росія запускає пропагандистську кампанію для нагнітання ворожості щоразу, коли настає час продовження Чорноморської зернової угоди.
Вудворд не впевнена, що наступного разу зернову ініціативу вдасться продовжити. Термін дії угоди спливає 18 липня.
"Я не впевнена у продовженні угоди. Я не знаю, як це враховується у розрахунках Росії, але я знаю, що ООН робить все можливе, і ми (Велика Британія. – Ред.) теж зробимо все можливе", – сказала вона.
На питання про обіцянку Росії безкоштовно постачати зерно країнам Африки, Вудворд сказала, що "взагалі не приймає цю обіцянку за чисту монету".
Велика Британія стає тимчасовим головою Ради Безпеки ООН і має намір використати це головування, "щоб висвітлити правду про воєнні злочини Росії та ще раз закликати Росію припинити війну", сказала Вудворд.
Вона також заявила, що Росія зловживає своїм становищем у Радбезі та зазначила, що Британія діятиме у координації з іншими державами-членами Ради Безпеки.
- За даними ООН, у травні експорт зерновим коридором скоротився вдвічі – пройшло лише 33 судна.
- Збитки, завдані Україні через простої кораблів у чергах зернового коридору, в Українській зерновій асоціації оцінили більш як у $1 млрд.
- Росія не дає відновити нормальну роботу зернового коридору. Показник експорту залишається нижчим за середній.
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