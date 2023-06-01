У травні експорт зерновим коридором скоротився вдвічі – ООН

У травні з портів України пройшли зерновим коридором лише 33 судна, це вдвічі менше, ніж у квітні. Про це сказав речник ООН Стефан Дюжаррік.

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Дюжаррік зазначив, що ООН "стурбована уповільненням реалізації угоди з експорту українського зерна", оскільки в травні зерновим коридором пройшли до Босфору лише 33 судна.

За словами Дюжарріка, "це дуже серйозна ситуація", і ООН "взаємодіятиме з усіма сторонами для повного виконання домовленостей".

Раніше сьогодні ООН вийшла з ініціативою відновити роботу аміакопроводу Тольятті – Одеса та експорт російського аміаку (основної сировини для виробництва нітратних добрив) через порти України.

Як повідомило 1 червня Міністерство інфраструктури України, 30 та 31 травня Росія зареєструвала для інспекції лише одне судно на порт Чорноморськ, тоді як інші сторони Спільного координаційного центру у Стамбулі погодили захід десяти суден у три порти, а з 1 червня Росія взагалі відмовилася реєструвати вантажні судна у межах зернового коридору.

Росія на початку травня повністю заблокувала всі вхідні рейси зерновозів і загрожувала вийти з зернової ініціативи 18 травня. Інспекції пізніше відновилися, але 21 травня стало відомо, що Росія відмовилася розблокувати найбільший порт зернового коридору – "Південний".

28 травня з Одеси після тривалої перерви почали виходити судна з українським зерном.

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