В мае экспорт по зерновому коридору сократился в два раза – ООН

В мае из портов Украины прошли зерновым коридором всего 33 судна, это в два раза меньше, чем в апреле. Об этом сказал пресс-представитель ООН Стефан Дюжаррик.

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Дюжаррик отметил, что ООН "обеспокоена замедлением реализации сделки по экспорту украинского зерна", так как в мае по зерновому коридору прошли к Босфору только 33 судна.

По словам Дюжаррика, "это очень серьезная ситуация", и ООН будет "взаимодействовать со всеми сторонами для полного выполнения договоренностей".

Ранее сегодня ООН вышла с инициативой возобновить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса и экспорт российского аммиака (основного сырья для производства нитратных удобрений) через порты Украины.

Как сообщило 1 июня Министерство инфраструктуры Украины, 30 и 31 мая Россия зарегистрировала для инспекции только одно судно на порт Черноморск, в то время как другие стороны Совместного координационного центра в Стамбуле согласовали заход десяти судов в три порта, а с 1 июня Россия вообще отказалась регистрировать грузовые суда в рамках зернового коридора.

Россия в начале мая полностью заблокировала все входящие рейсы зерновозов и грозила выйти по зерновой инициативе 18 мая. Инспекции позже возобновились, но 21 мая стало известно, что Россия отказалась разблокировать крупнейший порт зернового коридора – "Южный".

28 мая из Одессы после продолжительного перерыва начали выходить суда с украинским зерном.

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