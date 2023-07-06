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Зеленський завтра зустрінеться у Туреччині з Ердоганом, обговорять зернову ініціативу – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 16:40
Зеленський завтра зустрінеться у Туреччині з Ердоганом, обговорять зернову ініціативу – Bloomberg - Фото
Володимир Зеленський та Ердоган (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський планує 6 липня зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Стамбулі. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як на умовах анонімності повідомили агентству офіційні особи, очікується, що Ердоган зустрінеться із Зеленським у зв'язку з наближенням терміну поновлення угоди щодо Чорноморської зернової ініціативи.

Термін дії угоди спливає 17 липня, і Кремль регулярно заявляє, що не бачить підстав для його продовження. Туреччина та Україна, навпаки, зацікавлені у продовженні угоди.

4 липня постійний представник Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що щоразу перед продовженням Чорноморської зернової угоди Росія починає "нагнітати до градуса війни" тему забезпечення продовольством людей у всьому світі.

ДОВІДКА. 22 липня 2022 року у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша було підписано угоду про безпечне транспортування зерна з портів України. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Росія уклала з Туреччиною та ООН власну аналогічну угоду. З того часу операція кілька разів продовжувалася, востаннє вона була продовжена на два місяці 18 травня 2023 року.
Сергій Бережний
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