Зеленський завтра зустрінеться у Туреччині з Ердоганом, обговорять зернову ініціативу – Bloomberg
Президент Володимир Зеленський планує 6 липня зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Стамбулі. Про це повідомляє Bloomberg.
Як на умовах анонімності повідомили агентству офіційні особи, очікується, що Ердоган зустрінеться із Зеленським у зв'язку з наближенням терміну поновлення угоди щодо Чорноморської зернової ініціативи.
Термін дії угоди спливає 17 липня, і Кремль регулярно заявляє, що не бачить підстав для його продовження. Туреччина та Україна, навпаки, зацікавлені у продовженні угоди.
4 липня постійний представник Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що щоразу перед продовженням Чорноморської зернової угоди Росія починає "нагнітати до градуса війни" тему забезпечення продовольством людей у всьому світі.
- За даними ООН, у травні експорт зерновим коридором скоротився вдвічі – пройшло всього 33 судна.
- Збитки, завдані Україні через простої кораблів у чергах зернового коридору, в Українській зерновій асоціації оцінили більш як у $1 млрд.
- Росія не дає відновити нормальну роботу зернового коридору. Показник експорту залишається нижчим за середній.
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