Зеленський із Болгарії їде до Праги – обговорювати військову допомогу та вступ до НАТО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з Болгарії їде до Праги для переговорів із керівництвом Чехії.

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"Далі – Прага. Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, прем'єр-міністром Петром Фіалою, главами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою", – написав президент у Telegram.

Він також повідомив, що центральними темами переговорів будуть оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України, Вільнюський саміт НАТО, ситуація навколо Запорізької АЕС, реалізація формули миру та повоєнне відновлення України.

6 липня Зеленський прибув до Болгарії з офіційним візитом, під час якого обговорював оборонну підтримку, інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО.

Також повідомлялося, що Зеленський планує 7 липня зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом в Стамбулі.

10 травня 2023 року чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія передасть Україні два радянські зенітно-ракетні комплекси "Куб" з "доволі великою" кількістю ракет.

20 червня глава МЗС Чехії Ян Липавський заявив, що Прага не бачить перспектив налагодження відносин із Росією навіть у разі зміни керівництва Кремля.

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