RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Чехія не налагодить відносини з РФ, навіть якщо нею не буде керувати Путін – глава МЗС країни

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 12:03
Чехія не налагодить відносини з РФ, навіть якщо нею не буде керувати Путін – глава МЗС країни - Фото
Ян Ліпавський (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час публічної дискусії заявив, що Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва. Його цитує місцеве видання IDNES.

На переконання Ліпавського, Росії не буде достатньо зміни керівництва для налагодження відносин з цивілізованими країнами. Вона має зазнати суттєвих змін та перестати бути загрозою для сусідніх країн.

Міністр наголосив, що незалежно від того, як закінчиться війна РФ проти України, нормалізація відносин з Росією буде неможлива ще дуже тривалий час.

"Лише глибока трансформація російського суспільства та відмова від ідеї конфронтації із сусідами та Заходом дозволить нам будувати нові, дружні стосунки з Росією та безпекову архітектуру в Європі, що ґрунтуватиметься та співпраці та взаємній довірі", – констатував він.

До цього, додав Ліпавський, Росія залишатиметься прямою загрозою для Європи.

16 червня президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що служби безпеки мають стежити за росіянами, які живуть на Заході, назвавши це "просто ціною" війни Кремля проти України.

Читайте також: Що НАТО готує для України. Петр Павел каже: розглядаються два варіанти гарантій безпеки

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війначехіяЯн Ліпавський
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 