Чехія не налагодить відносини з РФ, навіть якщо нею не буде керувати Путін – глава МЗС країни

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час публічної дискусії заявив, що Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва. Його цитує місцеве видання IDNES.

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На переконання Ліпавського, Росії не буде достатньо зміни керівництва для налагодження відносин з цивілізованими країнами. Вона має зазнати суттєвих змін та перестати бути загрозою для сусідніх країн.

Міністр наголосив, що незалежно від того, як закінчиться війна РФ проти України, нормалізація відносин з Росією буде неможлива ще дуже тривалий час.

"Лише глибока трансформація російського суспільства та відмова від ідеї конфронтації із сусідами та Заходом дозволить нам будувати нові, дружні стосунки з Росією та безпекову архітектуру в Європі, що ґрунтуватиметься та співпраці та взаємній довірі", – констатував він.

До цього, додав Ліпавський, Росія залишатиметься прямою загрозою для Європи.

16 червня президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що служби безпеки мають стежити за росіянами, які живуть на Заході, назвавши це "просто ціною" війни Кремля проти України.

19 травня 2023 року прем'єрка Естонії Кая Каллас підкреслила, що Захід має усвідомити нову реальність, коли йдеться про широку конфронтацію з Москвою.

29 травня в генеральному штабі Чехії вказали, що не виключають початку війни між Росією та НАТО.

16 червня Павел виступив проти тези про те, що війну проти України веде лише диктатор Володимир Путін, а не російське населення.

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