Чехія не налагодить відносини з РФ, навіть якщо нею не буде керувати Путін – глава МЗС країни
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час публічної дискусії заявив, що Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва. Його цитує місцеве видання IDNES.
На переконання Ліпавського, Росії не буде достатньо зміни керівництва для налагодження відносин з цивілізованими країнами. Вона має зазнати суттєвих змін та перестати бути загрозою для сусідніх країн.
Міністр наголосив, що незалежно від того, як закінчиться війна РФ проти України, нормалізація відносин з Росією буде неможлива ще дуже тривалий час.
"Лише глибока трансформація російського суспільства та відмова від ідеї конфронтації із сусідами та Заходом дозволить нам будувати нові, дружні стосунки з Росією та безпекову архітектуру в Європі, що ґрунтуватиметься та співпраці та взаємній довірі", – констатував він.
До цього, додав Ліпавський, Росія залишатиметься прямою загрозою для Європи.
16 червня президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що служби безпеки мають стежити за росіянами, які живуть на Заході, назвавши це "просто ціною" війни Кремля проти України.
- 19 травня 2023 року прем'єрка Естонії Кая Каллас підкреслила, що Захід має усвідомити нову реальність, коли йдеться про широку конфронтацію з Москвою.
- 29 травня в генеральному штабі Чехії вказали, що не виключають початку війни між Росією та НАТО.
- 16 червня Павел виступив проти тези про те, що війну проти України веде лише диктатор Володимир Путін, а не російське населення.
Читайте також: Що НАТО готує для України. Петр Павел каже: розглядаються два варіанти гарантій безпеки
Коментарі