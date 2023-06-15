Що НАТО готує для України. Петр Павел каже – розглядаються два варіанти гарантій безпеки

Союзники Альянсу розглядають два сценарії, як НАТО розв'язувати питання майбутнього членства України чи надання їй гарантій безпеки без нього. Один – це гарантії на кшталт тих, які отримала Фінляндія між оголошенням про прагнення до членства у Альянсі, та другий – ізраїльський варіант гарантій безпеки. Про це розповів в інтерв'ю Радіо Свобода президент Чехії Петр Павел.

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"Я чув про два типи або сценарії гарантій. Один – це гарантії, які були надані Фінляндії від початку процесу ратифікації і до її вступу [в НАТО]. Інший підхід до гарантій безпеки застосований [країнами Альянсу] для Ізраїлю", – сказав він.

На думку Павела, "можливо, ми побачимо щось посередині".

Він вважає, що підсумковий варіант гарантій, які Альянс, можливо, запропонує Україні, залежить від кількості та набору країн-союзниць, які готові підписатися під документом.

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Колишній топчиновник НАТО каже, що "як гарантія звучатиме", якщо союзники зафіксують на папері те, що вже роблять для України, а також включатимуть до документа довгостроковий план підтримки.

Павел очікує почути "дуже сильні заяви" про підтримку України на саміті у липні у Вільнюсі, оскільки бачить, що "низка країн узгоджують довгостроковий план такої підтримки, який базуватиметься не на одноразових внесках, а на ретельно спланованій довгостроковій процедурі".

Він особисто, додав президент Чехії, вітав би "чіткі формулювання" з приводу майбутнього членства України після закінчення війни (оскільки "очевидно, що приєднання не може розпочатися, поки країна перебуває в стані війни").

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