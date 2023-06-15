Що НАТО готує для України. Петр Павел каже – розглядаються два варіанти гарантій безпеки
Союзники Альянсу розглядають два сценарії, як НАТО розв'язувати питання майбутнього членства України чи надання їй гарантій безпеки без нього. Один – це гарантії на кшталт тих, які отримала Фінляндія між оголошенням про прагнення до членства у Альянсі, та другий – ізраїльський варіант гарантій безпеки. Про це розповів в інтерв'ю Радіо Свобода президент Чехії Петр Павел.
"Я чув про два типи або сценарії гарантій. Один – це гарантії, які були надані Фінляндії від початку процесу ратифікації і до її вступу [в НАТО]. Інший підхід до гарантій безпеки застосований [країнами Альянсу] для Ізраїлю", – сказав він.
На думку Павела, "можливо, ми побачимо щось посередині".
Він вважає, що підсумковий варіант гарантій, які Альянс, можливо, запропонує Україні, залежить від кількості та набору країн-союзниць, які готові підписатися під документом.
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Колишній топчиновник НАТО каже, що "як гарантія звучатиме", якщо союзники зафіксують на папері те, що вже роблять для України, а також включатимуть до документа довгостроковий план підтримки.
Павел очікує почути "дуже сильні заяви" про підтримку України на саміті у липні у Вільнюсі, оскільки бачить, що "низка країн узгоджують довгостроковий план такої підтримки, який базуватиметься не на одноразових внесках, а на ретельно спланованій довгостроковій процедурі".
Він особисто, додав президент Чехії, вітав би "чіткі формулювання" з приводу майбутнього членства України після закінчення війни (оскільки "очевидно, що приєднання не може розпочатися, поки країна перебуває в стані війни").
- 19 лютого 2023 року у Британії заявили, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до саміту.
- 9 травня генсек НАТО Столтенберг повідомив, що всі країни НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів про вступ України до Альянсу.
- 1 червня повідомлялося, що Франція наполягає на тому, щоб Україна якнайшвидше отримала чіткий план вступу до НАТО, тоді як Німеччина закликає виявляти обережність, поки триває війна.
- Президент Зеленський звернувся до Заходу: "Наші солдати розчаровані тим, що рішення про Україну в НАТО відсувається".
- 7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.
- На початку червня 2023 року серед країн НАТО ще не було консенсусу щодо гарантій безпеки для України, писало видання Politicо.
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