RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Шольц: Росія націлена на захоплення сусідніх країн, Україні потрібні гарантії безпеки

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 18:57
Шольц: Росія націлена на захоплення сусідніх країн, Україні потрібні гарантії безпеки - Фото
Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: EPA)

Україна потребує надійних гарантій її безпеки, оскільки Росія чітко дала зрозуміти, що має намір захоплювати сусідні країни. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на урядовій пресконференції, повідомляє Deutsche Welle.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Шольц сказав, що російський диктатор Володимир Путін "певно хоче поглинути деякі сусідні території" і що "має такий план щодо України, і, очевидно, це також його план стосовно Білорусі".

Саме тому, вважає канцлер, "важливо, щоб ми мали дуже конкретну розмову про гарантії безпеки" для України.

Шольц підкреслив, що водночас мова не може йти про те, щоб "якось заморозити війну і цим узаконити російський загарбницький набіг".

Канцлер вкотре запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно.

12 червня на зустрічі з президентами Франції та Польщі в Парижі Шольц заявив, що стосовно прийняття України до НАТО до закінчення війни не йдеться, проте потрібно "продовжувати підготовку до такого кроку" і робити це "дуже інтенсивно". Про гарантії безпеки для України він сказав, що вони необхідні "у гранично конкретній формі".

  • 31 травня 2023 року президент Франції Макрон заявив, що гарантії безпеки для України мають бути чимось середнім між моделлю Ізраїлю та членством у НАТО.
  • 1 липня президент Зеленський заявив, що Україна готова вступити до НАТО, але чекає на готовність від Альянсу.
  • 7 липня генсек НАТО Столтенберг повідомив, що НАТО має обговорити, які гарантії безпеки Альянс може запропонувати Україні після закінчення війни з Росією.

Читайте також: Гарантії безпеки дає не НАТО, можемо повторити досвід Фінляндії та Швеції – посол України

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НАТОНімеччинаолаф шольцгарантії безпеки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 