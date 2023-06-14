Шольц: Россия нацелена на захват соседних стран, Украине нужны гарантии безопасности
Украине нужны надежные гарантии ее безопасности, поскольку Россия ясно дала понять, что намерена захватывать соседние страны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на правительственной пресс-конференции, сообщает Deutsche Welle.
Шольц сказал, что российский диктатор Владимир Путин "определенно хочет поглотить некоторые соседние территории" и что "у него есть такой план в отношении Украины, и, совершенно очевидно, это также его план в отношении Беларуси".
Именно поэтому, считает канцлер, "важно, чтобы у нас был очень конкретный разговор о гарантиях безопасности" для Украины.
Шольц подчеркнул, что при этом речь не может идти о том, чтобы "каким-то образом заморозить войну и этим узаконить российский захватнический набег".
Канцлер в очередной раз заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.
12 июня на встрече с президентами Франции и Польши в Париже Шольц заявил, что о принятии Украины в НАТО до окончания войны речь не идет, однако нужно "продолжать подготовку к такому шагу" и делать это "очень интенсивно". О гарантиях безопасности для Украины он сказал, что они необходимы "в предельно конкретной форме".
- 31 мая 2023 года президент Франции Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть чем-то средним между моделью Израиля и членством в НАТО.
- 1 июля президент Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет готовности от Альянса.
- 7 июля генсек НАТО Столтенберг сообщил, что НАТО должно обсудить, какие гарантии безопасности Альянс может предложить Украине после окончания войны с Россией.
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