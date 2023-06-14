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Шольц: Россия нацелена на захват соседних стран, Украине нужны гарантии безопасности

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 18:57
Шольц: Россия нацелена на захват соседних стран, Украине нужны гарантии безопасности - Фото
Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: EPA)

Украине нужны надежные гарантии ее безопасности, поскольку Россия ясно дала понять, что намерена захватывать соседние страны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на правительственной пресс-конференции, сообщает Deutsche Welle.

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Шольц сказал, что российский диктатор Владимир Путин "определенно хочет поглотить некоторые соседние территории" и что "у него есть такой план в отношении Украины, и, совершенно очевидно, это также его план в отношении Беларуси".

Именно поэтому, считает канцлер, "важно, чтобы у нас был очень конкретный разговор о гарантиях безопасности" для Украины. 

Шольц подчеркнул, что при этом речь не может идти о том, чтобы "каким-то образом заморозить войну и этим узаконить российский захватнический набег".

Канцлер в очередной раз заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо. 

12 июня на встрече с президентами Франции и Польши в Париже Шольц заявил, что о принятии Украины в НАТО до окончания войны речь не идет, однако нужно "продолжать подготовку к такому шагу" и делать это "очень интенсивно". О гарантиях безопасности для Украины он сказал, что они необходимы "в предельно конкретной форме".

  • 31 мая 2023 года президент Франции Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть чем-то средним между моделью Израиля и членством в НАТО.
  • 1 июля президент Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет готовности от Альянса.
  • 7 июля генсек НАТО Столтенберг сообщил, что НАТО должно обсудить, какие гарантии безопасности Альянс может предложить Украине после окончания войны с Россией.

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Сергей Бережной
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