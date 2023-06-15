Что НАТО готовит для Украины. Петр Павел говорит – есть два сценария гарантий безопасности

Союзники по Альянсу рассматривают два сценария, как НАТО решать вопрос будущего членства Украины или предоставления ей гарантий безопасности без него. Один – это гарантии вроде тех, которые получила Финляндия между объявлением о стремлении в Альянс, и второй – израильский вариант гарантий безопасности. Об этом рассказал в интервью Радио Свобода президент Чехии Петр Павел.

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"Я слышал о двух типах или сценариев гарантий. Один – это гарантии, которые были предоставлены Финляндии от начала процесса ратификации и до ее вступления [в НАТО]. Другой подход к гарантиям безопасности применен [странами Альянса] для Израиля", – сказал он.

По мнению Павела, "возможно, мы увидим что-то посередине".

Он полагает, что итоговый вариант гарантий, которые Альянс, возможно, предложит Украине, зависит от числа и набора стран-союзниц, готовых подписаться под документом.

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Бывший топ-чиновник НАТО говорит, что "как гарантия будет звучать", если союзники зафиксируют на бумаге то, что уже делают для Украины, а также включат в документ долгосрочный план поддержки.

Павел ожидает услышать "очень сильные заявления" о поддержке Украины на саммите в июле в Вильнюсе, так как видит, что "ряд стран согласовывают долгосрочный план такой поддержки, который будет базироваться не на единовременных взносах, а на тщательно спланированной долгосрочной процедуре".

Он лично, добавил президент Чехии, приветствовал бы "четкие формулировки" по поводу будущего членства Украины после окончания войны (так как "очевидно, что присоединение не может начаться, пока страна находится в состоянии войны").

19 февраля 2023 года премьер Британии заявил, что НАТО должна разработать гарантии безопасности для Украины до саммита.

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