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Президент Чехії про необхідність стеження за росіянами на Заході: Я наполягаю на цьому

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 11:15
Президент Чехії про необхідність стеження за росіянами на Заході: Я наполягаю на цьому - Фото
Петр Павел (Фото: ЕРА)

Президент Чехії Петр Павел, який нещодавно висловився щодо необхідності ретельніше стежити за росіянами, які проживають у західних країнах, підтвердив свої слова в інтерв'ю CNN Prima News і додав, що наполягає на цьому.

16 червня Павел в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що служби безпеки повинні стежити за росіянами, які живуть на Заході, назвавши це "просто ціною" війни Кремля проти України.

Пізніше в Офісі президента Чехії пояснили, що "режим суворого моніторингу" стосується не кожного окремого росіянина, а тих, "хто становить фактори ризику".

18 червня Павел підтвердив свої слова в інтерв'ю CNN Prima News. Він наголосив, що дійсно "наполягає на цьому", аргументувавши свою позицію тим, що Росія є країною, яка веде агресивну війну, заперечує авторитет міжнародних правил та права.

"Це країна, яка називає нас своїм ворогом, яка вустами своїх вищих посадових осіб погрожує іншим військовими ударами, включно з застосуванням ядерної зброї, і країна, яка здійснила акт тероризму в нашій країні", – сказав президент.

Говорячи про тероризм Росії у Чехії, Павел мав на увазі вибухи складів боєприпасів у Врбетицях у 2014 році, які, на його переконання, могли здійснити російські спецслужби.

Він пояснив, що стеження за росіянами не означає стеження за кожним з них. 

"Це означає комплексний моніторинг того, що відбувається в цій (російській. – Ред.) громаді, і реагування на поведінкові фактори ризику", – зазначив Павел.

Читайте також: Що НАТО готує для України. Петр Павел каже: розглядаються два варіанти гарантій безпеки

Мілана Головань
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