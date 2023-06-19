Президент Чехии о необходимости слежки за россиянами на Западе: Я настаиваю на этом

Президент Чехии Петр Павел, который недавно высказался о необходимости более тщательно следить за россиянами, проживающими в западных странах, подтвердил свои слова в интервью CNN Prima News и добавил, что настаивает на этом.

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16 июня Павел в интервью Радио Свобода заявил, что службы безопасности должны следить за россиянами, живущими на Западе, назвав это "просто ценой" войны Кремля против Украины.

Позже в Офисе президента Чехии объяснили, что "режим строгого мониторинга" касается не каждого отдельного россиянина, а тех, "кто представляет факторы риска".

18 июня Павел подтвердил слова в интервью CNN Prima News. Он подчеркнул, что действительно "настаивает на этом", аргументировав свою позицию тем, что Россия является страной, ведущей агрессивную войну, отрицающей авторитет международных правил и права.

"Это страна, которая называет нас своим врагом, которая устами своих высших должностных лиц угрожает другим военными ударами, включая применение ядерного оружия, и страна, совершившая акт терроризма в нашей стране", – сказал президент.

Говоря о терроризме России в Чехии, Павел имел в виду взрывы складов боеприпасов во Врбетицах в 2014 году, которые, по его убеждению, могли осуществить российские спецслужбы.

Он объяснил, что слежка за россиянами не означает слежки за каждым из них.

"Это означает комплексный мониторинг того, что происходит в этой (российской. – Ред.) громаде, и реагирование на поведенческие факторы риска", – отметил Павел.

16 июня Павел выступил против тезиса о том, что войну против Украины ведет только диктатор Владимир Путин, а не российское население.

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