Президент Чехии Петр Павел выступил против тезиса о том, что войну против Украины ведет только диктатор Владимир Путин, а не российское население. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, он часто слышит аргумент о "войне Путина", однако он не выдерживает критики.

Павел заявил, что если взглянуть на поддержку Путина среди населения России, то можно увидеть, сколько людей поддерживают войну против Украины.

"Сколько людей призывает распространить войну на другие страны, мы должны называть эту войну российской войной", — заявил политик.

Недавно начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что считает неправильной точку зрения, что Украина воюет с российским режимом, а не с Россией в целом, поскольку, согласно социологии, большинство граждан РФ поддерживают эту войну.

Во время встречи с военными пропагандистами РФ Путин сказал, что в ходе наступления Украина якобы "уже потеряла 25-30%" западных вооружений – этот фейк был сразу опровергнут.

В Белом доме, комментируя слова Путина, отметили, что США не придают значения заявлениям из России.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

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