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Президент Чехии Павел против тезиза о "войне Путина": Посмотрите на поддержку россиян

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 10:32
Президент Чехии Павел против тезиза о
Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел выступил против тезиса о том, что войну против Украины ведет только диктатор Владимир Путин, а не российское население. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, он часто слышит аргумент о "войне Путина", однако он не выдерживает критики.

Павел заявил, что если взглянуть на поддержку Путина среди населения России, то можно увидеть, сколько людей поддерживают войну против Украины. 

"Сколько людей призывает распространить войну на другие страны, мы должны называть эту войну российской войной", — заявил политик.

Недавно начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что считает неправильной точку зрения, что Украина воюет с российским режимом, а не с Россией в целом, поскольку, согласно социологии, большинство граждан РФ поддерживают эту войну.

Читайте также: Путин абсолютно неадекватен, когда говорит о потерях РФ. Учитывая, что он полковник – ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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