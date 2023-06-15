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Президент Чехії Петр Павел проти тези про "війну Путіна": Подивіться на підтримку росіян

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15.06.2023, 10:32
Президент Чехії Петр Павел проти тези про
Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехії Петр Павел виступив проти тези про те, що війну проти України веде лише диктатор Володимир Путін, а не російське населення. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, він часто чує аргумент про "війну Путіна", проте він не витримує критики.

Павел заявив, що якщо поглянути на підтримку Путіна серед населення Росії, можна побачити, скільки людей підтримують війну проти України.

"Скільки людей закликає поширити війну на інші країни, ми маємо називати цю війну російською війною", — заявив політик.

Нещодавно начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що вважає неправильною думку, що Україна воює з російським режимом, а не з Росією в цілому, оскільки, згідно з соціологією, більшість громадян РФ підтримують цю війну.

Читайте також: Путін абсолютно неадекватний, коли говорить про втрати РФ. Враховуючи, що він полковник – ЗСУ

Дмитро Гриниченко
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