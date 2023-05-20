Буданов: Вважати, що ми воюємо з Кремлем, неправильно, більшість росіян підтримують війну
Керівник ГУР МО Кирило Буданов вважає неправильною точку зору, що Україна воює з російським режимом, а не з Росією в цілому, бо, згідно з соціологією, більшість громадян РФ підтримують цю війну. Про це Буданов сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.
"Певна кількість експертів кажуть, що ми воюємо з російським режимом, а народ не те... Це неправда", – сказав він.
За його словами, всі соціологічні дослідження свідчать, що підтримка війни проти України російськими громадянами складала в різні періоди 73-82%.
"Пересічний громадянин за цю війну, за знищення, вбивства і так далі. Вони ж як кажуть: вони не окупанти, вони звільняють міста", – сказав Буданов.
Він переконаний, що коли режим у РФ зміниться, і нова влада захоче переконати росіян, що треба дружити з Україною, більшість підтримає цей наратив. "Вони будуть казати: ми не знали, нам брехали", – вважає керівник ГУР.
- У цьому ж інтерв'ю Буданов заявив, що Росія активно почала готувати війну проти України з 2007 року.
- Розпочати повномасштабне вторгнення в Україну вона мала у березні 2021 року.
- За словами Буданова, заходячи 24 лютого 2022 року на територію України, росіяни справді не очікували жодного спротиву, вони не готувалися воювати, розраховуючи, що численні військові колони створять "картинку масованого наступу і безальтернативності здачі" Збройними Силами території країни.
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