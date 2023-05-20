Буданов: Вважати, що ми воюємо з Кремлем, неправильно, більшість росіян підтримують війну

Керівник ГУР МО Кирило Буданов вважає неправильною точку зору, що Україна воює з російським режимом, а не з Росією в цілому, бо, згідно з соціологією, більшість громадян РФ підтримують цю війну. Про це Буданов сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

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"Певна кількість експертів кажуть, що ми воюємо з російським режимом, а народ не те... Це неправда", – сказав він.

За його словами, всі соціологічні дослідження свідчать, що підтримка війни проти України російськими громадянами складала в різні періоди 73-82%.

"Пересічний громадянин за цю війну, за знищення, вбивства і так далі. Вони ж як кажуть: вони не окупанти, вони звільняють міста", – сказав Буданов.

Він переконаний, що коли режим у РФ зміниться, і нова влада захоче переконати росіян, що треба дружити з Україною, більшість підтримає цей наратив. "Вони будуть казати: ми не знали, нам брехали", – вважає керівник ГУР.

У цьому ж інтерв'ю Буданов заявив, що Росія активно почала готувати війну проти України з 2007 року.

Розпочати повномасштабне вторгнення в Україну вона мала у березні 2021 року.

За словами Буданова, заходячи 24 лютого 2022 року на територію України, росіяни справді не очікували жодного спротиву, вони не готувалися воювати, розраховуючи, що численні військові колони створять "картинку масованого наступу і безальтернативності здачі" Збройними Силами території країни.

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