Чехия не наладит отношения с РФ, даже если ею не будет руководить Путин – глава МИД страны

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ходе публичной дискуссии заявил, что Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства. Его цитирует местное издание IDNES.

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По мнению Липавского, России не будет достаточно смены руководства для налаживания отношений с цивилизованными странами. Она должна претерпеть существенные изменения и перестать быть угрозой для соседних стран.

Министр подчеркнул, что независимо от того, как закончится война РФ против Украины, нормализация отношений с Россией будет невозможна еще очень долго.

"Лишь глубокая трансформация российского общества и отказ от идеи конфронтации с соседями и Западом позволит нам строить новые, дружеские отношения с Россией и архитектуру безопасности в Европе, которая будет основываться на сотрудничестве и взаимном доверии", – констатировал он.

До этого, добавил Липавский, Россия будет оставаться прямой угрозой Европе.

16 июня президент Чехии Петр Павел в интервью Радио Свобода заявил, что службы безопасности должны следить за россиянами, живущими на Западе, назвав это "просто ценой" войны Кремля против Украины.

19 мая 2023 года премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что Запад должен осознать новую реальность, когда речь идет о широкой конфронтации с Москвой.

29 мая в генеральном штабе Чехии отметили, что не исключают начала войны между Россией и НАТО.

16 июня Павел выступил против тезиса о том, что войну против Украины ведет только диктатор Владимир Путин, а не российское население.

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