Чехия не наладит отношения с РФ, даже если ею не будет руководить Путин – глава МИД страны
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ходе публичной дискуссии заявил, что Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства. Его цитирует местное издание IDNES.
По мнению Липавского, России не будет достаточно смены руководства для налаживания отношений с цивилизованными странами. Она должна претерпеть существенные изменения и перестать быть угрозой для соседних стран.
Министр подчеркнул, что независимо от того, как закончится война РФ против Украины, нормализация отношений с Россией будет невозможна еще очень долго.
"Лишь глубокая трансформация российского общества и отказ от идеи конфронтации с соседями и Западом позволит нам строить новые, дружеские отношения с Россией и архитектуру безопасности в Европе, которая будет основываться на сотрудничестве и взаимном доверии", – констатировал он.
До этого, добавил Липавский, Россия будет оставаться прямой угрозой Европе.
16 июня президент Чехии Петр Павел в интервью Радио Свобода заявил, что службы безопасности должны следить за россиянами, живущими на Западе, назвав это "просто ценой" войны Кремля против Украины.
- 19 мая 2023 года премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что Запад должен осознать новую реальность, когда речь идет о широкой конфронтации с Москвой.
- 29 мая в генеральном штабе Чехии отметили, что не исключают начала войны между Россией и НАТО.
- 16 июня Павел выступил против тезиса о том, что войну против Украины ведет только диктатор Владимир Путин, а не российское население.
Читайте также: Что НАТО готовит для Украины. Петр Павел говорит: рассматриваются два варианта гарантий безопасности
Комментарии