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Чехия не наладит отношения с РФ, даже если ею не будет руководить Путин – глава МИД страны

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 12:03
Чехия не наладит отношения с РФ, даже если ею не будет руководить Путин – глава МИД страны - Фото
Ян Липавский (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ходе публичной дискуссии заявил, что Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства. Его цитирует местное издание IDNES.

По мнению Липавского, России не будет достаточно смены руководства для налаживания отношений с цивилизованными странами. Она должна претерпеть существенные изменения и перестать быть угрозой для соседних стран.

Министр подчеркнул, что независимо от того, как закончится война РФ против Украины, нормализация отношений с Россией будет невозможна еще очень долго.

"Лишь глубокая трансформация российского общества и отказ от идеи конфронтации с соседями и Западом позволит нам строить новые, дружеские отношения с Россией и архитектуру безопасности в Европе, которая будет основываться на сотрудничестве и взаимном доверии", – констатировал он.

До этого, добавил Липавский, Россия будет оставаться прямой угрозой Европе.

16 июня президент Чехии Петр Павел в интервью Радио Свобода заявил, что службы безопасности должны следить за россиянами, живущими на Западе, назвав это "просто ценой" войны Кремля против Украины.

Читайте также: Что НАТО готовит для Украины. Петр Павел говорит: рассматриваются два варианта гарантий безопасности

Милана Головань
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