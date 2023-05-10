Чехия передаст Украине ЗРК "Куб", а также "относительно большое" количество ракет — Павел

Чехия передаст Украине два советских зенитно-ракетных комплекса "Куб" с "относительно большим" количеством ракет. Об этом сообщил чешский президент Петр Павел в эфире местного радио, цитирует его České noviny.

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По его словам, решающим фактором для Украины является обеспечение достаточным количеством бронетехники и боеприпасов.

"Это то, чего не хватает Украине, потому что решающая часть сражения должна будет пройти на земле", — сказал Павел.

Он отметил, что сейчас в стадии поставки находятся два ЗРК "Куб" с "относительно большим" количеством ракет, которые Украина может сразу использовать, так как у нее есть обученные для такого типа техники бойцы.

Советская система КУБ, получившая за свой внешний вид прозвище "три пальца смерти", используется для наведения на самолеты или вертолеты. На вооружении чешской армии его заменят ракетные комплексы SPYDER производства Израиля.

Павел подчеркнул, что Чехия также может предоставить боеприпасы не только из собственных ресурсов, но и из ресурсов третьих стран.

Президенты Чехии и Словакии 28 апреля приехали в Киев и встретились с Зеленским.

В ходе этого визита Петр Павел также побывал в Днепре.

Павел: Украине для успешных операций больше всего нужны боеприпасы, их не хватает.

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Дмитро Гриниченко

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