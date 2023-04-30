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Петр Павел: Украине для успешных операций больше всего нужны боеприпасы, их не хватает

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 18:20
Петр Павел: Украине для успешных операций больше всего нужны боеприпасы, их не хватает - Фото
Петр Павел (Фото: EPA)

Украина испытывает острую нехватку боеприпасов, поэтому Чехия с союзниками будут искать способы увеличить их поставки. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, пишут České noviny.

Украине критически не хватает боеприпасов, которые необходимы для начала наступления и освобождения оккупированных Россией территорий, поэтому Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок ВСУ боеприпасов, сказал Павел.  

Президент Чехии заявил, что из переговоров, которые он вел в Украине, "совершенно ясно, что Украине сегодня для успешных операций больше всего нужны боеприпасы".

"Техники, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает возможность Украины эффективно защищаться, но и в какой-то степени ограничивает ее возможности проведения успешного контрнаступления для освобождения оккупированной территории", – сказал он.

Президент также добавил, что даже самая передовая техника без боеприпасов становится просто "складским имуществом".   

Павел отметил, что Россия сохраняет преимущество в количестве артиллерийских орудий и ракетных установок, но прежде – всего в количестве боеприпасов, которых они выстреливают за день в четыре-пять раз больше, чем украинцы. 

Чехия будет не только увеличить поставки Украине боеприпасов из своих источников, но и в сотрудничестве с союзниками будет искать возможности нададить поставки из других источников. 

Сергій Бережний
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боеприпасы чехия Петр Павел военная помощь
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