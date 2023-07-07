США оголосили новий пакет озброєнь для України. Туди увійшли касетні боєприпаси DPICM
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн. Туди увійдуть, зокрема, касетні боєприпаси DPICM, 32 БМП Bradley, снаряди для ЗРК Patriot і HIMARS та інше озброєння. Про це йдеться у документі.
Радник президента США Джейк Салліван на брифінгу заявив, що Київ надав письмові запевнення, що касетні боєприпаси в Україні використовуватимуться "дуже обережно, з метою мінімізації будь-якого ризику для цивільного населення".
Салліван уточнив, що касетні боєприпаси, які Україні передають США, мають нижчий рівень нерозірваності, ніж ті, що використовує РФ: не більш ніж 2,5%.
"Ми надамо наші найсучасніші DPI CPM із показниками несправності, які, за оцінками, становлять менш як 2,35%", — підтвердив під час брифінгу заступник міністра оборони США з політики Колін Каль.
У новий пакет військової допомоги Україні увійшло таке озброєння:
— 32 БМП Bradley та 32 бронетранспортери Stryker;
— 31 155-мм гаубиця;
— додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та HIMARS;
— ракети ППО AIM-7;
— зенітні комплекси Stinger, Javelin;
— 105-мм й 155-мм артилерійські снаряди, включно з DPICM (касетні);
— ракети трубного пуску, безпілотні літальні системи Penguin та підривні боєприпаси;
— обладнання для розмінування, запчастини, стрілецька зброя й 28 мільйонів набоїв до неї;
— 27 тактичних автомобілів для підйому техніки та 10 для буксирування техніки.
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