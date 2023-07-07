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США оголосили новий пакет озброєнь для України. Туди увійшли касетні боєприпаси DPICM

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 22:24
США оголосили новий пакет озброєнь для України. Туди увійшли касетні боєприпаси DPICM - Фото
Білий дім (Фото з офіційного сайту)

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн. Туди увійдуть, зокрема, касетні боєприпаси DPICM, 32 БМП Bradley, снаряди для ЗРК Patriot і HIMARS та інше озброєння. Про це йдеться у документі.

Радник президента США Джейк Салліван на брифінгу заявив, що Київ надав письмові запевнення, що касетні боєприпаси в Україні використовуватимуться "дуже обережно, з метою мінімізації будь-якого ризику для цивільного населення".

Салліван уточнив, що касетні боєприпаси, які Україні передають США, мають нижчий рівень нерозірваності, ніж ті, що використовує РФ: не більш ніж 2,5%.

"Ми надамо наші найсучасніші DPI CPM із показниками несправності, які, за оцінками, становлять менш як 2,35%", — підтвердив під час брифінгу заступник міністра оборони США з політики Колін Каль.

У новий пакет військової допомоги Україні увійшло таке озброєння:

— 32 БМП Bradley та 32 бронетранспортери Stryker;
— 31 155-мм гаубиця;
— додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та HIMARS;
— ракети ППО AIM-7;
— зенітні комплекси Stinger, Javelin;
— 105-мм й 155-мм артилерійські снаряди, включно з DPICM (касетні);
— ракети трубного пуску, безпілотні літальні системи Penguin та підривні боєприпаси;
— обладнання для розмінування, запчастини, стрілецька зброя й 28 мільйонів набоїв до неї;
— 27 тактичних автомобілів для підйому техніки та 10 для буксирування техніки.

Перелік озброєнь (скриншот)
ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

Мілана Головань
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