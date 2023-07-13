У США підтвердили: касетні боєприпаси вже у ЗСУ. Чекають, що танки Abrams змінять ситуацію

У Пентагоні підтвердили, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, і очікують, що з одержанням Силами оборони танків Abrams восени ситуація на полі бою зміниться. Про це на брифінгу 13 липня сказав американський генерал-лейтенант Дуглас Сімс, директор з операцій Об'єднаного штабу, передає журналістка Politico Лара Селігман.

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"Високопоставлений генерал США підтвердив, що американські касетні боєприпаси вже прибули до України", – повідомила журналістка.

Представник Пентагону також сказав, що умови на полі бою зараз "ймовірно, не ідеальні" для використання винищувачів F-16 українськими силами.

Він наголосив, що все може змінитися, але росіяни мають "значну" протиповітряну оборону.

З іншого боку, за його словами, танки M1 Abrams, надходження яких заплановано на осінь, "безперечно, змінять ситуацію на полі бою".

Сьогодні командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала від Штатів касетні боєприпаси, але поки що не використовувала.

7 липня 2023 року США погодилися передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли ці снаряди.

Президент США Джо Байден заявив, що рішення про надання Україні касетних снарядів було "важким", проте додав, що ця зброя допоможе Силам оборони у контрнаступі.

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