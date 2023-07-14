США заранее завезли кассетные боеприпасы в Европу, поэтому они уже у ВСУ – CNN
14.07.2023, 16:26
Снаряд DPICM M864 (фото - Минобороны США)
Кассетные боеприпасы, поставленные США, попали в Украину так быстро, потому что они уже были заблаговременно размещены в Европе. Об этом в комментарии CNN сказал неназванный официальный представитель США.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Чиновника США спросили, когда кассетные боеприпасы будут применены Силами обороны на поле боя, на что тот ответил: "Мы приняли решение, чтобы россияне узнали об этом первыми".
Вчера командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила от Штатов кассетные боеприпасы, но пока не использовала. В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже у ВСУ.
- 7 июля 2023 года США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи, в который и вошли эти снаряды.
- Президент США Джо Байден заявил, что решение о предоставлении Украине кассетных снарядов было "трудным", однако добавил, что это оружие поможет Силам обороны в контрнаступлении.
Читайте также: Обычных уже не хватает. Как украинскую артиллерию усилят кассетные снаряды
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии