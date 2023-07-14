UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США заранее завезли кассетные боеприпасы в Европу, поэтому они уже у ВСУ – CNN

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 16:26
США заранее завезли кассетные боеприпасы в Европу, поэтому они уже у ВСУ – CNN - Фото
Снаряд DPICM M864 (фото - Минобороны США)

Кассетные боеприпасы, поставленные США, попали в Украину так быстро, потому что они уже были заблаговременно размещены в Европе. Об этом в комментарии CNN сказал неназванный официальный представитель США.


Чиновника США спросили, когда кассетные боеприпасы будут применены Силами обороны на поле боя, на что тот ответил: "Мы приняли решение, чтобы россияне узнали об этом первыми".

Вчера командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила от Штатов кассетные боеприпасы, но пока не использовала. В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже у ВСУ.

  • 7 июля 2023 года США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи, в который и вошли эти снаряды.
  • Президент США Джо Байден заявил, что решение о предоставлении Украине кассетных снарядов было "трудным", однако добавил, что это оружие поможет Силам обороны в контрнаступлении.

Читайте также: Обычных уже не хватает. Как украинскую артиллерию усилят кассетные снаряды

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенная помощькассетные боеприпасы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 