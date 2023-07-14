США заранее завезли кассетные боеприпасы в Европу, поэтому они уже у ВСУ – CNN

Кассетные боеприпасы, поставленные США, попали в Украину так быстро, потому что они уже были заблаговременно размещены в Европе. Об этом в комментарии CNN сказал неназванный официальный представитель США.

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Чиновника США спросили, когда кассетные боеприпасы будут применены Силами обороны на поле боя, на что тот ответил: "Мы приняли решение, чтобы россияне узнали об этом первыми".

Вчера командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила от Штатов кассетные боеприпасы, но пока не использовала. В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже у ВСУ.

7 июля 2023 года США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи, в который и вошли эти снаряды.

Президент США Джо Байден заявил, что решение о предоставлении Украине кассетных снарядов было "трудным", однако добавил, что это оружие поможет Силам обороны в контрнаступлении.

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