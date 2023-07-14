США заздалегідь завезли касетні боєприпаси в Європу, тому вони вже у ЗСУ – CNN
14.07.2023, 16:26
Снаряд DPICM M864 (фото - Міноборони США)
Касетні боєприпаси, що були постачені США, потрапили в Україну так швидко, бо вони вже були заздалегідь розміщені в Європі. Про це у коментарі CNN сказав неназваний офіційний представник США.
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Чиновника США запитали, коли касетні боєприпаси буде застосовано Силами оборони на полі бою, на що той відповів: "Ми прийняли рішення, щоб росіяни дізналися про це першими".
Учора командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала від Штатів касетні боєприпаси, але поки що не використовувала. У Пентагоні підтвердили, що касетні боєприпаси вже у ЗСУ.
- 7 липня 2023 року США погодилися передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши новий пакет військової допомоги, до якого увійшли ці снаряди.
- Президент США Джо Байден заявив, що рішення про надання Україні касетних снарядів було "важким", проте додав, що ця зброя допоможе Силам оборони у контрнаступі.
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