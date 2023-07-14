США заздалегідь завезли касетні боєприпаси в Європу, тому вони вже у ЗСУ – CNN

Касетні боєприпаси, що були постачені США, потрапили в Україну так швидко, бо вони вже були заздалегідь розміщені в Європі. Про це у коментарі CNN сказав неназваний офіційний представник США.

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Чиновника США запитали, коли касетні боєприпаси буде застосовано Силами оборони на полі бою, на що той відповів: "Ми прийняли рішення, щоб росіяни дізналися про це першими".

Учора командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала від Штатів касетні боєприпаси, але поки що не використовувала. У Пентагоні підтвердили, що касетні боєприпаси вже у ЗСУ.

7 липня 2023 року США погодилися передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши новий пакет військової допомоги, до якого увійшли ці снаряди.

Президент США Джо Байден заявив, що рішення про надання Україні касетних снарядів було "важким", проте додав, що ця зброя допоможе Силам оборони у контрнаступі.

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