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Министр обороны Испании вслед за Бербок раскритиковала передачу кассетных боеприпасов ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 15:34
Министр обороны Испании вслед за Бербок раскритиковала передачу кассетных боеприпасов ВСУ - Фото
Маргарита Роблес (фото - ЕРА)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что кассетные боеприпасы не должны отправляться в Украину. Об этом она сказала сегодня, 8 июля, на следующий день после того, как США объявили, что оружие будет отправлено для помощи ВСУ в контрнаступлении, передает Reuters.


"Испания, основываясь на своих твердых обязательствах перед Украиной, также имеет твердое обязательство в том, что определенные оружие и бомбы не могут быть доставлены ни при каких обстоятельствах", – заявила Роблес журналистам во время митинга в Мадриде в преддверии выборов 23 июля.

Она добавила: "Нет" кассетным бомбам и "да" законной обороне Украины, которая, как мы понимаем, не должна осуществляться кассетными боеприпасами".

Ранее против отправки кассетных боеприпасов в Украину выступила глава МИД Германии Анналена Бербок. Ни у Германии, ни у Испании нет такого оружия, так как эти страны являются подписантами Конвенции по кассетным боеприпасам от 2008 года. Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны эту конвенцию не поддержали.

  • 7 июля США объявили о новом пакете военной помощи для ВСУ, в него вошли и кассетные боеприпасы.
  • Байден назвал поставку кассетных боеприпасов Украине "очень трудным решением".

Читайте также: Резников о кассетных боеприпасах: Освободительное оружие, нужно как можно больше потерь РФ

Оксана Житнюк
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Маргарита Роблесиспаниявоенная помощькассетные боеприпасы
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