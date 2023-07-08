Министр обороны Испании вслед за Бербок раскритиковала передачу кассетных боеприпасов ВСУ

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что кассетные боеприпасы не должны отправляться в Украину. Об этом она сказала сегодня, 8 июля, на следующий день после того, как США объявили, что оружие будет отправлено для помощи ВСУ в контрнаступлении, передает Reuters.

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"Испания, основываясь на своих твердых обязательствах перед Украиной, также имеет твердое обязательство в том, что определенные оружие и бомбы не могут быть доставлены ни при каких обстоятельствах", – заявила Роблес журналистам во время митинга в Мадриде в преддверии выборов 23 июля.

Она добавила: "Нет" кассетным бомбам и "да" законной обороне Украины, которая, как мы понимаем, не должна осуществляться кассетными боеприпасами".

Ранее против отправки кассетных боеприпасов в Украину выступила глава МИД Германии Анналена Бербок. Ни у Германии, ни у Испании нет такого оружия, так как эти страны являются подписантами Конвенции по кассетным боеприпасам от 2008 года. Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны эту конвенцию не поддержали.

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи для ВСУ, в него вошли и кассетные боеприпасы.

Байден назвал поставку кассетных боеприпасов Украине "очень трудным решением".

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