Глава МИД Германии не одобрила поставки Украине кассетных снарядов. Сослалась на конвенцию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов. Об этом она заявила во время общения с медиа в Вене, цитирует ее агентство Reuters.

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По ее словам, она следила за сообщениями о возможной поставке Украине кассетных снарядов от США.

Она отметила, что Германия является участницей конвенции, которая запрещает подобные боеприпасы.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют похожую или большую эффективность, не оставляя одновременно неразорвавшихся боеприпасов.

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