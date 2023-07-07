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Глава МЗС Німеччини не схвалила постачання Україні касетних снарядів. Послалася на конвенцію

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07.07.2023, 12:46
Глава МЗС Німеччини не схвалила постачання Україні касетних снарядів. Послалася на конвенцію - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти постачання Україні касетних боєприпасів. Про це вона заявила під час спілкування з медіа у Відні, цитує її агентство Reuters.

За її словами, вона стежила за повідомленнями про можливе постачання Україні касетних снарядів від США.

Вона зазначила, що Німеччина є учасницею конвенції, яка забороняє подібні боєприпаси.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що президент США Джо Байден ухвалив передання касетних боєприпасів Україні.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

Читайте також: Касетні боєприпаси стали б у пригоді Україні проти російських окопів – Пентагон

Дмитро Гриниченко
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