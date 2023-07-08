RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міністерка оборони Іспанії слідом за Бербок розкритикувала передання касетних боєприпасів ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 15:34
Міністерка оборони Іспанії слідом за Бербок розкритикувала передання касетних боєприпасів ЗСУ - Фото
Маргарита Роблес (фото - ЕРА)

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що касетні боєприпаси не повинні відправлятись в Україну. Про це вона сказала сьогодні, 8 липня, наступного дня після того, як США оголосили, що зброя буде відправлена для допомоги ЗСУ у контрнаступі, передає Reuters.

"Іспанія, ґрунтуючись на своїх твердих зобов'язаннях перед Україною, також має тверде зобов'язання у тому, що певні зброя та бомби не можуть бути постачені за жодних обставин", – заявила Роблес журналістам під час мітингу в Мадриді напередодні виборів 23 липня.

Вона додала: "Ні" касетним бомбам і "так" законній обороні України, яка, як ми розуміємо, не повинна здійснюватися касетними боєприпасами".

Раніше проти відправлення касетних боєприпасів в Україну виступила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Ні Німеччина, ні Іспанія не мають такої зброї, оскільки ці країни є підписантами Конвенції щодо касетних боєприпасів від 2008 року. Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни цю конвенцію не підтримали.

  • 7 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для ЗСУ, до нього увійшли і касетні боєприпаси.
  • Байден назвав постачання касетних боєприпасів Україні "дуже важким рішенням".

Читайте також: Резніков про касетні боєприпаси: Визвольна зброя, потрібно якомога більше втрат РФ

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаіспаніямаргарита роблескасетні боєприпаси
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 