Міністерка оборони Іспанії слідом за Бербок розкритикувала передання касетних боєприпасів ЗСУ

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що касетні боєприпаси не повинні відправлятись в Україну. Про це вона сказала сьогодні, 8 липня, наступного дня після того, як США оголосили, що зброя буде відправлена для допомоги ЗСУ у контрнаступі, передає Reuters.

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"Іспанія, ґрунтуючись на своїх твердих зобов'язаннях перед Україною, також має тверде зобов'язання у тому, що певні зброя та бомби не можуть бути постачені за жодних обставин", – заявила Роблес журналістам під час мітингу в Мадриді напередодні виборів 23 липня.

Вона додала: "Ні" касетним бомбам і "так" законній обороні України, яка, як ми розуміємо, не повинна здійснюватися касетними боєприпасами".

Раніше проти відправлення касетних боєприпасів в Україну виступила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Ні Німеччина, ні Іспанія не мають такої зброї, оскільки ці країни є підписантами Конвенції щодо касетних боєприпасів від 2008 року. Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни цю конвенцію не підтримали.

7 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для ЗСУ, до нього увійшли і касетні боєприпаси.

Байден назвав постачання касетних боєприпасів Україні "дуже важким рішенням".

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