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Резніков про касетні боєприпаси: Визвольна зброя, потрібно якомога більше втрат росіян

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 08:18
Резніков про касетні боєприпаси: Визвольна зброя, потрібно якомога більше втрат росіян - Фото
Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси допоможуть завдати якомога більше втрат російським окупантам. Про це він написав у Twitter.

За його словами, касетні снаряди є визвольною зброєю, яка допоможе звільняти українські території, рятуючи життя солдатів.

"Хочу наголосити, що при реалізації нашого невід'ємного права на самооборону ми й надалі суворо дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, підписаних і ратифікованих Україною", — заявив міністр.

Він зазначив, що РФ застосовувала касетні снаряди без розбору з першого дня великої війни, зокрема обстрілювала ними житлові квартали Харкова.

Резніков заявив, що Україні потрібно повернути території та зберегти життя людей, для чого необхідно завдати більшої шкоди ворогові.

"Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати. У наших інтересах зберегти життя наших солдатів. Ось чому ми продовжуватимемо робити це, використовуючи всі смертоносні озброєння, які є у нас", — підкреслив глава відомства.

Також Резніков назвав п'ять принципів, яких Україна дотримуватиметься у разі застосування касетних боєприпасів:

— застосування лише для деокупації своїх територій. Україна не обстрілюватиме ними територію Росії;

— не використовувати боєприпаси у міській забудові, а лише в районах зосередження російських військ для прориву ліній оборони;

— суворий облік застосування касетних снарядів;

— території, де застосовувалися ці боєприпаси, будуть пріоритетними для розмінування;

— повідомлення партнерам про використання цих снарядів для звітності та контролю.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

Читайте також: США оголосили новий пакет озброєнь для України. Туди увійшли касетні боєприпаси DPICM

Дмитро Гриниченко
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