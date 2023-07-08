Резников о кассетных боеприпасах: Освободительное оружие, нужно как можно больше потерь РФ
Министр обороны Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут нанести как можно больше потерь российским оккупантам. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, кассетные снаряды являются освободительным оружием, которое поможет освобождать украинские территории, спасая жизни солдат.
"Хочу подчеркнуть, что при реализации нашего неотъемлемого права на самооборону мы будем и впредь строго соблюдать все международные гуманитарные конвенции, подписанные и ратифицированные Украиной", — заявил министр.
Он отметил, что РФ применяла кассетные снаряды без разбора с первого дня большой войны, в частности, обстреливала ними жилые кварталы Харькова.
Резников заявил, что Украине нужно вернуть территории и сохранить жизни людей, для чего необходимо нанести больший урон врагу.
"Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинцев сможем спасти. В наших интересах сохранить жизни наших солдат. Вот почему мы будем продолжать делать это, используя все имеющиеся у нас смертоносные вооружения", — подчеркнул глава ведомства.
Также Резников назвал пять принципов, которых Украина будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов:
— применение только для деоккупации своих территорий. Украина не будет обстреливать ними территорию России;
— не использовать боеприпасы в городской застройке, а только в районах сосредоточения российских войск для прорыва линий обороны;
— строгий учет применения кассетных снарядов;
— территории, где применялись эти боеприпасы, будут приоритетными для разминирования;
— информирование партнеров об использовании этих снарядов для отчетности и контроля.
- В Болгарии президент Зеленский и премьер Денков подписали совместную декларацию: Болгария стала 22-м государством, поддержавшим членство Украины в НАТО. Также продолжались разговоры об оружии.
- В Чехии премьер Фиала объявил, что Прага дает ВСУ штурмовые вертолеты и авиасимуляторы для обучения летчиков F-16 в Украине.
- Словакия поставит Украине еще 16 САУ Zuzana 2 и наладит их совместное производство, заявила президент страны Чапутова.
Читайте также: США объявили новый пакет вооружений для Украины. Туда вошли кассетные боеприпасы DPICM
Комментарии