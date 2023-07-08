Резников о кассетных боеприпасах: Освободительное оружие, нужно как можно больше потерь РФ

Министр обороны Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут нанести как можно больше потерь российским оккупантам. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, кассетные снаряды являются освободительным оружием, которое поможет освобождать украинские территории, спасая жизни солдат.

"Хочу подчеркнуть, что при реализации нашего неотъемлемого права на самооборону мы будем и впредь строго соблюдать все международные гуманитарные конвенции, подписанные и ратифицированные Украиной", — заявил министр.

Он отметил, что РФ применяла кассетные снаряды без разбора с первого дня большой войны, в частности, обстреливала ними жилые кварталы Харькова.

Резников заявил, что Украине нужно вернуть территории и сохранить жизни людей, для чего необходимо нанести больший урон врагу.

"Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинцев сможем спасти. В наших интересах сохранить жизни наших солдат. Вот почему мы будем продолжать делать это, используя все имеющиеся у нас смертоносные вооружения", — подчеркнул глава ведомства.

Также Резников назвал пять принципов, которых Украина будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов:

— применение только для деоккупации своих территорий. Украина не будет обстреливать ними территорию России;

— не использовать боеприпасы в городской застройке, а только в районах сосредоточения российских войск для прорыва линий обороны;

— строгий учет применения кассетных снарядов;

— территории, где применялись эти боеприпасы, будут приоритетными для разминирования;

— информирование партнеров об использовании этих снарядов для отчетности и контроля.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют похожую или большую эффективность, не оставляя одновременно неразорвавшихся боеприпасов.

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