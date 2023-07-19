Одеса. ЗСУ показали наслідки масованого удару росіян уночі — фото руйнувань
В оперативному командуванні "Південь" показали наслідки масованого удару російських окупантів по Одеській області у ніч проти 19 липня. Відповідні фото опублікував речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
Раніше в Одеській обласній військовій адміністрації повідомляли, що головними цілями росіян були портова та критична інфраструктура.
Ворог ударив по зерновому та олійному терміналу.
В обласному центрі та регіоні є постраждалі.
На знімках можна побачити пошкодження та руйнування внаслідок атаки загарбників.
Повітряні сили заявили, що окупанти атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано 26 прильотів.
Військова адміністрація Києва повідомила, що росіяни знову атакували столицю дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 липня, всі вони були збиті ППО, жертв і руйнувань немає.
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