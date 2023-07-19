Одесса. ВСУ показали последствия массированного удара россиян ночью — фото разрушений
В оперативном командовании "Юг" показали последствия массированного удара российских оккупантов по Одесской области в ночь на 19 июля. Соответствующие фото опубликовал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
Ранее в Одесской областной военной администрации сообщали, что главными целями россиян были портовая и критическая инфраструктура.
Враг ударил по зерновому и масляному терминалу.
В областном центре и регионе есть пострадавшие.
На снимках можно увидеть повреждения и разрушения в результате атаки захватчиков.
Воздушные силы заявили, что оккупанты атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано 26 прилетов.
- Только в июле 2023 года выяснилось, что ЗРК Patriot уничтожил авиагруппу РФ 13 мая в Брянской области.
- 18 июля министр обороны Британии Уоллес назвал Украину "боевой лабораторией" для ВСУ и союзников.
- Кассетные боеприпасы едва ли решат все проблемы Сил обороны на поле боя, заявил командир 57 бригады Бакулин.
- Командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что такие боеприпасы применят со дня на день. Журналисты полагают, что это будет в Бахмуте.
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