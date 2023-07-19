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Одесса. ВСУ показали последствия массированного удара россиян ночью — фото разрушений

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 11:36
Одесса. ВСУ показали последствия массированного удара россиян ночью — фото разрушений - Фото
Последствия удара по Одессе (Фото: ОК "Юг")

В оперативном командовании "Юг" показали последствия массированного удара российских оккупантов по Одесской области в ночь на 19 июля. Соответствующие фото опубликовал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Ранее в Одесской областной военной администрации сообщали, что главными целями россиян были портовая и критическая инфраструктура.

Враг ударил по зерновому и масляному терминалу.

В областном центре и регионе есть пострадавшие. 

На снимках можно увидеть повреждения и разрушения в результате атаки захватчиков.

Воздушные силы заявили, что оккупанты атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано 26 прилетов.

Военная администрация Киева сообщила, что россияне снова атаковали столицу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 июля, все они были сбиты ПВО, жертв и разрушений нет. 

Читайте также: Крупнейший удар по Одессе: "Калибры", "Бури", "Ониксы", дроны – были прилеты и салют. Киев – ПВО

Дмитрий Гриниченко
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