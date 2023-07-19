Одесса. ВСУ показали последствия массированного удара россиян ночью — фото разрушений

В оперативном командовании "Юг" показали последствия массированного удара российских оккупантов по Одесской области в ночь на 19 июля. Соответствующие фото опубликовал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

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Ранее в Одесской областной военной администрации сообщали, что главными целями россиян были портовая и критическая инфраструктура.

Враг ударил по зерновому и масляному терминалу.

В областном центре и регионе есть пострадавшие.

На снимках можно увидеть повреждения и разрушения в результате атаки захватчиков.

Воздушные силы заявили, что оккупанты атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано 26 прилетов.

Военная администрация Киева сообщила , что россияне снова атаковали столицу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 июля, все они были сбиты ПВО, жертв и разрушений нет.

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