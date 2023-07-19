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Одесса. Последствия атаки России — разрушения в портах и промышленности, много раненых

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 10:16
Одесса. Последствия атаки России — разрушения в портах и промышленности, много раненых - Фото
Одесса (Фото: скриншот с видео)

В результате массированной атаки российских оккупантов по Одесской области в ночь на 19 июля пострадала портовая и критическая инфраструктура. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, основной целью россиян была портовая и критическая инфраструктура, обошлось без погибших. 

Ракета Х-59 была сбита противовоздушной обороной на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, взрывная волна повредила несколько зданий, пострадали три человека. 

"Ониксами" и ракетами Х-22 захватчики попали в зерновой и масляный терминал, повреждены резервуары и оборудование для загрузки, начался пожар, его ликвидируют. 

В Одесском районе противник попал в промышленный объект, где пострадал сотрудник, поражены два складских помещения с табаком и фейерверками, спасатели устраняют пожар на площади более 3000 кв. м.

Из-за падения обломков сбитых дронов Shahed-136 загорелись и получили повреждения туристические базы и отели в прибрежной зоне Коблевской общины, двое пострадавших. 

В жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоэтажек, как минимум шесть жителей города, среди которых девятилетний мальчик, обратились к медикам. 

Воздушные силы заявили, что оккупанты атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано 26 прилетов.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что россияне снова атаковали столицу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 июля, все они были сбиты ПВО, жертв и разрушений нет. 

Читайте также: Крупнейший удар по Одессе: Калибры, Бури, Ониксы, дроны – были прилеты и салют. Киев – ПВО

Дмитрий Гриниченко
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