Одеса. Наслідки атаки Росії — руйнування в портах та промисловості, багато поранених
Внаслідок масованої атаки російських окупантів на Одещині в ніч на 19 липня постраждала портова та критична інфраструктура. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, основною ціллю росіян була портова та критична інфраструктура, обійшлось без загиблих.
Ракета Х-59 була збита протиповітряною обороною на підльоті до берега і впала в одному з кварталів Одеси, вибухова хвиля пошкодила кілька будівель, постраждали троє людей.
"Оніксами" та ракетами Х-22 загарбники влучили в зерновий та масляний термінал, пошкоджено резервуари та обладнання для завантаження, почалася пожежа, її ліквідовують.
В Одеському районі противник влучив у промисловий об'єкт, де постраждав працівник, уражені два складських приміщення з тютюном та феєрверками, рятувальники усувають пожежу на площі понад 3000 кв.
Через падіння уламків збитих дронів Shahed-136 спалахнули й отримали пошкодження туристичні бази та готелі у прибережній зоні Коблевської громади, двоє постраждалих.
У житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоповерхівок, щонайменше шість мешканців міста, серед яких дев'ятирічний хлопчик, звернулися до медиків.
Повітряні сили заявили, що окупанти атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано 26 прильотів.
Раніше військова адміністрація Києва повідомила, що росіяни знову атакували столицю дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 липня, всі вони були збиті ППО, жертв і руйнувань немає.
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