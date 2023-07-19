Одеса. Наслідки атаки Росії — руйнування в портах та промисловості, багато поранених

Внаслідок масованої атаки російських окупантів на Одещині в ніч на 19 липня постраждала портова та критична інфраструктура. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, основною ціллю росіян була портова та критична інфраструктура, обійшлось без загиблих.

Ракета Х-59 була збита протиповітряною обороною на підльоті до берега і впала в одному з кварталів Одеси, вибухова хвиля пошкодила кілька будівель, постраждали троє людей.

"Оніксами" та ракетами Х-22 загарбники влучили в зерновий та масляний термінал, пошкоджено резервуари та обладнання для завантаження, почалася пожежа, її ліквідовують.

В Одеському районі противник влучив у промисловий об'єкт, де постраждав працівник, уражені два складських приміщення з тютюном та феєрверками, рятувальники усувають пожежу на площі понад 3000 кв.

Через падіння уламків збитих дронів Shahed-136 спалахнули й отримали пошкодження туристичні бази та готелі у прибережній зоні Коблевської громади, двоє постраждалих.

У житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоповерхівок, щонайменше шість мешканців міста, серед яких дев'ятирічний хлопчик, звернулися до медиків.

Повітряні сили заявили, що окупанти атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано 26 прильотів.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила, що росіяни знову атакували столицю дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 липня, всі вони були збиті ППО, жертв і руйнувань немає.

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