ЗСУ: Взимку РФ може знову бити ракетами по електростанціях, ГЕС та транспортних розв'язках
Російські окупанти можуть знову почати бити ракетами по критичній інфраструктурі України взимку. Таке припущення висловив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
За його словами, нових масованих атак узимку виключати не можна.
"Список об'єктів нікуди не подівся — вони розуміють і, можливо, будуть бити по військових об'єктах та критичній інфраструктурі. Електростанції, гідротехнічні споруди, транспортні розв'язки. Все це може бути атаковано", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що Україні необхідно готуватися та посилювати протиповітряну оборону.
"Потрібно більше Patriot та IRIS-T. Хочеться вірити, що це прийде швидше. Фахівці у нас підготовлені. Питання у кількості батарей, які прикриватимуть найважливіші об'єкти", — резюмував речник ЗСУ.
- Вночі проти 14 липня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Одесу та Кривий Ріг. У Кривому Розі було пошкоджено два підприємства та два будинки унаслідок атаки.
- За минулу добу Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійські системи та два засоби ППО.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на сході та продовжили наступальну операцію на півдні.
Читайте також: Росіяни атакували Первомайський крилатою ракетою з "Іскандера" – Ігнат
Коментарі