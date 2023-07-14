ЗСУ: Взимку РФ може знову бити ракетами по електростанціях, ГЕС та транспортних розв'язках

Російські окупанти можуть знову почати бити ракетами по критичній інфраструктурі України взимку. Таке припущення висловив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, нових масованих атак узимку виключати не можна.

"Список об'єктів нікуди не подівся — вони розуміють і, можливо, будуть бити по військових об'єктах та критичній інфраструктурі. Електростанції, гідротехнічні споруди, транспортні розв'язки. Все це може бути атаковано", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що Україні необхідно готуватися та посилювати протиповітряну оборону.

"Потрібно більше Patriot та IRIS-T. Хочеться вірити, що це прийде швидше. Фахівці у нас підготовлені. Питання у кількості батарей, які прикриватимуть найважливіші об'єкти", — резюмував речник ЗСУ.

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