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ЗСУ: Взимку РФ може знову бити ракетами по електростанціях, ГЕС та транспортних розв'язках

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 13:50
ЗСУ: Взимку РФ може знову бити ракетами по електростанціях, ГЕС та транспортних розв'язках - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти можуть знову почати бити ракетами по критичній інфраструктурі України взимку. Таке припущення висловив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, нових масованих атак узимку виключати не можна.

"Список об'єктів нікуди не подівся — вони розуміють і, можливо, будуть бити по військових об'єктах та критичній інфраструктурі. Електростанції, гідротехнічні споруди, транспортні розв'язки. Все це може бути атаковано", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що Україні необхідно готуватися та посилювати протиповітряну оборону.

"Потрібно більше Patriot та IRIS-T. Хочеться вірити, що це прийде швидше. Фахівці у нас підготовлені. Питання у кількості батарей, які прикриватимуть найважливіші об'єкти", — резюмував речник ЗСУ.

Читайте також: Росіяни атакували Первомайський крилатою ракетою з "Іскандера" – Ігнат

Дмитро Гриниченко
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