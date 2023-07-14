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Генштаб: ЗСУ відбили атаки під Лиманом та Берхівкою, наступають на півдні – мапа

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 06:46
Генштаб: ЗСУ відбили атаки під Лиманом та Берхівкою, наступають на півдні – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники зосереджують основні  зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де відбуваються важкі бої. Сили оборони продовжують наступальну операцію на півдні. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Впродовж доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку українські сили стійко тримають оборону.

Куп'янський напрямок (мапа deepstate)

На Лиманському напрямку за добу окупанти без успіху вели наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині.

Лиманський напрямок (мапа deepstate)

На Бахмутському напрямку, Сили оборони успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки під щільним вогнем авіації та артилерії противника.

Бахмутський напрямок (мапа deepstate)

На Авдіївському напрямку, українські війська успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Загарбники наступали за підтримки щільного вогню своєї артилерії.

Авдіївський напрямок (мапа deepstate)

На Мар’їнському напрямку, українські оборонці продовжують стримувати наступ російських окупантів в районі Мар’їнки.

Мар'їнський напрямок (мапа deepstate)

На Шахтарському напрямку росіяни без успіху вели наступальні дії в районі Новомихайлівки. 

Шахтарський напрямок (мапа deepstate)

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на тому, щоб не допустити подальше просування українських сил.

Разом із цим, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Мелітопольский та Бердянський напрямки (мапа deepstate)

За минулу добу авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили район зосередження живої сили противника, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.

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Артем Джеріпа
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війназведенняГенштабконтрнаступЛиманбахмутнаступ ЗСУ
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